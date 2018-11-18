2018-11-18T15:41:07+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Северном спуск по крутой лестнице зимой превратился в экстрим

Горожане уже назвали увиденное «бобслей по-ростовски»
Ольга ГОПАЛО
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Горожане уже назвали увиденное «бобслей по ростовски». Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".Горожане уже назвали увиденное «бобслей по ростовски». Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".
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В городском паблике Ростова-на-Дону обсуждают работу коммунальщиков в Северном микрорайоне города. Фото опубликовал один из местных жителей.

- Лестница к остановке на Королева, 4, - подписал автор снимка. - Коляска станет в рельсы, а куда встанет мама, чтобы толкать коляску вверх или спускать вниз? Середина не очищена.

Однако горожане заметили: «Судя по всему, вся лестница не чищена, ступеньки просто утоптали», кто-то уже назвал увиденное «бобслей по-ростовски».

- По такой высокой и крутой лестнице и без снега нереально поднять/спустить коляску или инвалиду проехать. Все эти рельсы - профанация. Мнимая забота об инвалидах и родителях с детьми, - высказал свое мнение один из ростовчан.

Было и такое предложение: «Мама следом на клеенке».

- Ни разу не видела, чтоб ими пользовались мамы с колясками или инвалиды-колясочники, - поделилась наблюдениями еще одна из Интернет-пользователей. - Да и как они ими воспользуются, если они на колясках из своих дворов и квартир выбраться не смогут. Зато теперь в некоторых переходах на лестнице два человека не разминутся. На Садовой/Кировском, например.

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