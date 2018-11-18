2018-11-18T16:53:17+03:00
Общество

В Ростовской области со всех трасс сняли ограничение движения из-за непогоды

Погода начинает налаживаться
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области со всех трасс сняли ограничения из-за непогоды.В Ростовской области со всех трасс сняли ограничения из-за непогоды.Фото: Сергей ГАПОН
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В Ростовской области со всех трасс сняли ограничение движения из-за непогоды. Об этом сообщили в Главном Управлении МВД России по региону. Судя по всему, антициклон, который накрыл регион неделю назад, миновал. Тогда в первый день выпало 15 миллиметров осадков, а сила ветра достигала временами двадцати метров в секунду. Ростов-на-Дон встал в десятибалльные пробки, и на некоторых трассах установили ограничение движения, в том числе на автодороге «Ростов-Ставрополь» с 106 по 150 километр, а также на автодороге «Азов-Самарское».

Напомним, из-за неблагоприятных метеорологических условий госавтоинспекция настоятельно рекомендовала водителям воздержаться от поездок на личном транспорте. А в тех случаях, когда поездку невозможно отложить, необходимо было быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим, не совершая резких и опасных маневров.

Накануне, в аварии погиб четырехлетний ребенок. Малышка находилась в легковушке, столкнувшейся с пассажирским автобусом.

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