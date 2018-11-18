2018-11-18T16:45:25+03:00
Общество

В Ростовской области злоумышленник обворовал дом знакомого

Правда, продать украденное он не успел
Ольга ГОПАЛО
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Украденное мужчина собирался продать, но не успел.Украденное мужчина собирался продать, но не успел.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В полицию Неклиновского района Ростовской области обратился мужчина, который рассказал, что у него обворовали частный дом. Вернувшись, он обнаружил, что пропали бытовая техника и электроника. Стражам порядка удалось задержать подозреваемого по горячим следам.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, 38-летний мужчина зашел к своему приятелю в гости, чтобы занять денег, но хозяина в доме не было. Тогда перед уходом он забрал монитор и электрическую мясорубку.

В ведомстве добавили, что украденное злоумышленник собирался продать, но не успел. В его доме нашли похищенное, изъяли и вернули законному владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до двух лет лишения свободы.

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