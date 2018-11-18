2018-11-18T17:39:17+03:00
Общество

Ростовские полицейские рассказали: получит ли 15 лет тюрьмы покупатель, расплатившийся фальшивой купюрой

Стражи порядка сообщили, как распознать подделку
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Стражи порядка сообщили, как распознать подделку.Стражи порядка сообщили, как распознать подделку.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Ростовские полицейские рассказали, как распознать фальшивую купюру.

- Главное – обратить внимание на рельеф купюры, - сообщили в донском главке. - Бумага не должна быть гладкой на ощупь. В отличие от фальшивок, краска у настоящих купюр влагостойкая.

Кроме того, на подлинных купюрах защитные волокна нанесены в хаотичном порядке. Кроме того, если сравнивать с оригиналом, то фальшивку, напечатанную на принтере, также легко распознать. Правда, такие встречаются редко.

- В последнее время злоумышленники изготавливают поддельные банкноты при помощи современного оборудования, способного нанести некоторые защитные знаки, - добавляют в ведомстве. - И такую подделку можно выявить при проверке серийного номера, так как у фальшивых купюр он повторяется.

Также в ГУ МВД России по Ростовской области напомнили, что за попытку сбыта поддельной купюры грозит уголовная статья «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, до 15 лет лишения свободы.

Правда, если о фальшивке покупатель узнал от кассира, то действие уголовной статьи на него не распространяется, ввиду отсутствия состава преступления.

- В таком случае следует отложить купюру и ограничить к ней доступ до приезда полиции, - рассказали порядок действий стражи порядка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на неделю 19-25 ноября 2018 в Ростове-на-Дону: снег с дождем и минусовые температуры
В Ростовской области злоумышленник обворовал дом знакомого
В Ростовской области со всех трасс сняли ограничение движения из-за непогоды
В Ростове-на-Дону на Северном спуск по крутой лестнице зимой превратился в экстрим
В Ростове-на-Дону плитку кладут прямо в снег
В Ростове-на-Дону мужчина украл дорогой мобильник в маршрутке и обменял его на алкоголь
В Ростовской области задержали любителя картин, которые он стащил из чужого дома
Жителям Суворовского в Ростове-на-Дону предложили добираться на работу на собаках
В Ростове-на-Дону на следующей неделе обещают отключения света
Гандоблистки из команды «Ростов-Дон» победили французский «Брест»
4-летняя девочка погибла в аварии с автобусом в Ростовской области
Следователи проводят проверку инцидента с падением мальчика в люк на Левенцовке
На Дону сотрудники ГИБДД вызволили из сугроба семью с двумя детьми
Два микрорайона Ростова-на-Дону из-за аварии остались без воды
"Снежный человек" прошелся по территории университета в Ростове-на-Дону
В Таганроге пенсионера избили и ограбили соседи по квартире
"Мы крепко держимся": ростовские зацеперы попросили их не ругать
Копия папы: Валерий Карпин ищет сходства со своей дочерью
Через год в Ростовской области поднимут зарплаты бюджетников
Ограничено движение на участке трассы "Ростов-на-Дону - Ставрополь"
Донские власти напомнили, что за плохую уборку снега грозит штраф до 70 тысяч рублей
Гонки маршрутки и двух "ГАЗелей" восхитили ростовчан