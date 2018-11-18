Ростовские полицейские рассказали: получит ли 15 лет тюрьмы покупатель, расплатившийся фальшивой купюрой

СЕГОДНЯ 17:31 2018-11-18T17:39:17+03:00

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Ростовские полицейские рассказали, как распознать фальшивую купюру.

- Главное – обратить внимание на рельеф купюры, - сообщили в донском главке. - Бумага не должна быть гладкой на ощупь. В отличие от фальшивок, краска у настоящих купюр влагостойкая.

Кроме того, на подлинных купюрах защитные волокна нанесены в хаотичном порядке. Кроме того, если сравнивать с оригиналом, то фальшивку, напечатанную на принтере, также легко распознать. Правда, такие встречаются редко.

- В последнее время злоумышленники изготавливают поддельные банкноты при помощи современного оборудования, способного нанести некоторые защитные знаки, - добавляют в ведомстве. - И такую подделку можно выявить при проверке серийного номера, так как у фальшивых купюр он повторяется.

Также в ГУ МВД России по Ростовской области напомнили, что за попытку сбыта поддельной купюры грозит уголовная статья «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, до 15 лет лишения свободы.

Правда, если о фальшивке покупатель узнал от кассира, то действие уголовной статьи на него не распространяется, ввиду отсутствия состава преступления.

- В таком случае следует отложить купюру и ограничить к ней доступ до приезда полиции, - рассказали порядок действий стражи порядка.