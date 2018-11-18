СЕГОДНЯ 18:00 2018-11-18T18:00:49+03:00

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Погода на неделю 19-25 ноября 2018 в Ростове-на-Дону: снег с дождем и минусовые температуры. Если верить синоптикам, зима, похоже, окончательно пришла на Дон. Так, понедельник, 19 ноября, станет самым холодным днем предстоящей недели. Еще утром метеорологи обещают минус восемь, а к обеду воздух прогреется до минус одного.

Во вторник, 20 ноября, ожидается уже ноль градусов, правда, настроение подпортит снег с дождем, который должен идти весь день. При этом восточный ветер усилится до одиннадцати метров в секунду.

В среду, 21 ноября, подморозит до минус двух градусов. Ветер поменяет свое направление на северо-восточное, временами порывы - до десяти метров в секунду.

До конца недели синоптики прогнозируют преимущественно без осадков, в дневные часы от минус одного до минус трех ниже нуля.

Атмосферное давление выше нормы, до 766 миллиметров ртутного столба.