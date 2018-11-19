Сотни домов остались без газа в результате аварии в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-19T10:13:46+03:00

Во время бурения скважин был поврежден газопровод. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Ростове-на-Дону из-за аварии на газопроводе без "голубого топлива" остались несколько садовых товариществ и микрорайон Суворовский. Специалисты "Газпрома" устраняют утечку, которая, по их словам, произошла в результате повреждения подземной трубы во время буровых работ. Последние выполняла сторонняя организация без согласования с газовиками - рабочие рыли скважины под опоры освещения.

Для проведения аварийно-восстановительных работ, пришлось отключить газ в ряде районов.

- Под отключение попали котельная ЖК Суворовский, садовые товарищества "Факел", "Медик", "Жигули", "Урожай", "Защитник", "Ореховая Роща" и "Исток", - сообщили в пресс-центре компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону".