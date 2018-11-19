Пропавшая в Ростове-на-Дону 29-летняя Виктория Семенова нашлась

СЕГОДНЯ 10:39 2018-11-19T10:40:48+03:00

Изменить размер текста: A A

С 29-летней Викторией Семеновой, которая в минувшие выходные была объявлена в розыск, все в порядке. Известно, что она находится в соседнем Краснодарском крае, куда уехала сама. В ближайшее время ростовчанка планирует вернуться домой к своему ребенку.

- Спасибо за помощь, Виктория нашлась, но пока она не дома, - сказали "КП-Ростов" ее знакомые.

Девушка ушла 14 ноября, оставив 10-месячного сына с бабушкой. Некоторое время родные пытались самостоятельно ее найти (телефон девушки выключен), после чего разместили объявление в социальных сетях, поясняя, что она не могла просто так завеяться, оставив ребенка. Информацию о том, что с ростовчанкой все в порядке подтвердил источник в правоохранительных органах.