Дед Мороз помыл сани на ростовской автомойке

СЕГОДНЯ 10:44 2018-11-19T10:47:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовчане в социальной сети обсуждают видео, снятое работником автомойки самообслуживания. Вечером 18 ноября мужчина снял, как помыть свое транспортное средство заехал Дед Мороз на белых санях, запряженных кобылой. Сначала необычный клиент отметился на камерах видеонаблюдения, а затем принялся мыть свои сани.

- Дед! Помощь нужна? - выбежал к нему из помещения работник с включенной камерой на телефоне.

Но клиент оказался неразговорчивым. Поправил красный мешок, сел обратно в транспорт и погнал лошадь прочь с автомойки.

Правда, ростовчане не поверили, что видео не постановочное. В комментариях люди пишут, что это, скорее, нативная реклама автомойки. Лошадь, например, уже идентифицировали. Оказалось, что это Звездочка - подопечная ростовского клуба верховой езды. Но, все равно, ролик очень позабавил горожан и набрал много лайков.