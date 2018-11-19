Донести нельзя оставить: ростовская улица ежегодно превращается в свалку

СЕГОДНЯ 11:18 2018-11-19T11:19:41+03:00

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Ростовчанка пожаловалась в социальной сети на мусор, разбросанный на пересечении улиц Физкультурной и Просвещения. Однако, женщина укоряет в "свинарнике" не власти города, а своих соседей.

- Почему вы такие свиньи?! Изо дня в день, из года в год такой срач... Неужели у вас не хватает сил дойти до мусорных баков?! Позор, - пишет она, выложив фото безобразия.

Однако не все горожане поддержали женщину. В комментариях люди пишут, что в этих кварталах жители просто выносят пакеты с мусором на дорогу, а затем их забирает специальная машина. А баков там и вовсе нет, сообщает ростовчанин Евгений Глядяев.

- Моя улица. Кто видел хоть один жбан там? Я не говорю, что вот так мусорить нужно, но факт в том, что некуда, - пишет молодой человек.

Комментаторы пояснили, что пока мусор дожидается машины, его разносят собаки. Выход из данной ситуации - пускать грузовик чаще или поставить все-таки мусорные баки.