Ростов - ЦСКА: цена билетов на футбольный матч
Сегодня, 19 ноября, началась продажа билетов на домашний матч «Ростова» против «ЦСКА». Игра пройдет 2 декабря на «Ростов-Арене».
Купить билеты можно в кассах стадионов «Олимп-2», «Ростов-Арена» (ежедневно с 12 до 19 часов), а также в фан-шопе в торговом центре «Мега» (с 10 до 22 часов).
- Напоминаем, при покупке билета на игру, вы можете получить бесплатно место на трибуне для своего ребенка возрастом до 13 лет при предъявлении копии вашего паспорта, в котором вписаны данные о ребенке, - сообщила пресс-служба ФК «Ростов». - Данное правило не распространяется для владельцев абонементов в связи с тем, что клуб не может гарантировать наличие свободного соседнего места для владельцев карт болельщиков с фиксированным местом на «Ростов-Арене». Тем не менее, все дети до 7 лет имеют право бесплатного входа на стадион без предоставления персонального места.
Также в новом футбольном сезоне для всех пенсионеров действует скидка 50% на покупку билета. Для ее получения необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение - в кассах и при входе на стадион.
Цены на билеты.Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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