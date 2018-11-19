2018-11-19T12:47:36+03:00
Экономика

В Ростовской области построят новую антрацитовую шахту за 6,5 млрд рублей

Угля там хватит почти на 30 лет вперед
Александр СТЕПАНОВ
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В планах - открытие даже не одной, а двух шахт: по первой проект прошел госэкспертизу, по второй - ведется проектирование.В планах - открытие даже не одной, а двух шахт: по первой проект прошел госэкспертизу, по второй - ведется проектирование.Фото: Александр СТЕПАНОВ
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О намерениях построить в Ростовской области еще две шахты — «Садкинскую-Восточную» и «Садкинскую-Северную» - объявила угольная компания, владеющая шахтой «Садкинской.

Об этом на встрече с губернатором Василием Голубевым заявил гендиректор компании Роман Штейнцайг.

По его словам, проект шахты в Усть-Донецком районе - на участке, где сосредоточены запасы объемом почти в 80 млн тонн антрацита, - уже прошел госэкспертизу. Мощность нового производства составит 3 млн тонн угля ежегодно, с численностью сотрудников в тысячу человек. Инвестиции составят порядка 6,5 млрд тонн.

Кроме того, уточнил Штейнцайг, ведется проектирование шахты на участке с запасами 232 млн тонн и производственной мощностью в 2,1 млн тонн в год.

Как сообщала газета «КП» - Ростов-на-Дону», глава донского региона Василий Голубев посетил на минувших выходных «Садкинскую» и принял участие в осмотре новой лавы, открытой на глубине 340 метров.

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