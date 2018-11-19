В Ростове-на-Дону пограничники задержали свыше 40 тонн мазута из Италии
Пограничники распространили официальное сообщение о задержании топлива из Италии. Как сообщили в ведомстве, в морском пункте пропуска Ростов-на-Дону при осмотре судна, прибывшего из Италии, нашли 42 тонны мазута. Стали разбираться, оказалось, что топливо не было задекларировано в соответствии с российским законодательством. Мазут уже изъяли и отправили на хранение.
- По предварительной оценке предотвращенный экономический ущерб государству составил свыше 600 000 рублей, - сообщает пограничное управление. - В настоящее время в отношении капитана судна рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.
Если подозрения пограничников и таможенников подтвердятся, капитану грозит конфискация задержаного груза с выплатой административного штрафа в размере двухкратной его стоимости.