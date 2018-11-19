СЕГОДНЯ 12:48 2018-11-19T13:27:34+03:00

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Вопросам инклюзивного образования в России и, в частности, в Ростовской области уделяется сейчас большое внимание. Для людей с ограниченными возможностями здоровья на государственном уровне создается доступная во всех смыслах среда. Это понятие включает не только пандусы на тротуарах и подъемные устройства по лестницам для маломобильных групп населения. Сюда входит еще и создание комфортных условий для получения образования, в том числе и высшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/678432" frameborder="0"></iframe> В Ростове-на-Дону обсудили инклюзивные образовательные технологии.Своим опытом в этой области поделились преподаватели высшей школы из России и зарубежья

Студентов с ограничениями по здоровью во всем мире обучают совместно с остальными учащимися - это общая тенденция, которую развивает и отечественная система высшей школы. Что именно нужно сделать для того, чтобы инклюзивное образование было доступным? Этот и другие вопросы специалисты обсудили в ходе всероссийского форума «Международный диалог: инклюзия через всю жизнь», который прошел в Ростове-на-Дону с 13 по 15 ноября.

Площадкой для проведения всестороннего диалога выступил Южный федеральный университет, в котором организован и успешно работает Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В организации форума также приняли участие Академия психологии и педагогики ЮФУ, Центр международного образования и иберо-американских исследований. Дело в том, что в числе участников форума в этом году было немало гостей из Латинской Америки, и диалог о возможностях инклюзивного образования проходил сразу на двух языках - русском и испанском. Обмен опытом между специалистами разных континентов позволяет всесторонне обсудить проблему и наметить векторы дальнейшего развития.

В целом инклюзия в образовании подразумевает, что студенты с ограничениями по здоровью участвуют в учебном процессе наравне с остальными, так что для этого в вузе должны быть созданы все возможности. Идеи инклюзии предполагают также активное включение таких обучающихся в общественную жизнь.

Современный подход к проблеме таков, что инвалидность - это не обделенность судьбой, а, скорее, более сложный образ жизни с определенными ограничениями. И задача общества - сделать ее максимально комфортной, интересной, насыщенной. Это возможно, если следовать социальной концепции, при которой главный смысл процесса инклюзии можно обозначить так: все нужны, и каждому здесь рады.

Форум, проводившийся на базе Южного федерального университета, был нацелен на систематизацию научного поиска и практического опыта развития инклюзивного высшего образования. В течение трех дней ученые разных стран делились друг с другом своими наработками в этой области. С каждым годом география участников расширяется. Среди них были представители Министерства науки и высшего образования РФ, ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, федеральных университетов, зарубежных и отечественных вузов-партнеров ЮФУ, педагоги общеобразовательных школ, а также представители общественных организаций, бизнеса и органов государственной власти. Иностранные гости прибыли из Испании, Кубы, Парагвая, Мексики.

- Для Южного федерального университета проект ресурсных центров инклюзивного образования, как и в целом миссия по развитию этого направления, представляется чрезвычайно важной, - отметил в своем вступительном слове директор Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Кирик. - В России реализуется стратегия создания окружных ресурсных учебно-методических центров инклюзивного образования, и уже второй год подряд наш форум является одной из базовых экспертных площадок Министерства образования и науки. Он проводится не впервые, и мы рады отметить, что теперь это событие с международным участием.

Директор Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир КирикФото: Юлия ЛАНДЫШ

- Очень приятно, что в форуме участвуют не только преподаватели и сотрудники ресурсного центра, но и студенты, которые обучаются по инклюзивным направлениям подготовки и впоследствии будут работать с детьми с особыми возможностями здоровья, - отметила проректор по образовательной деятельности, ответственный секретарь приемной комиссии ЮФУ Гульнара Ломакина. - Всегда интересно обсудить с коллегами не только теоретические аспекты вопроса и нормативную законодательную базу, но еще и поделиться друг с другом практическим опытом. Формирование комфортного пространства для инклюзивного обучения людей с самыми различными возможностями здоровья - вот та траектория, по которой нам предстоит двигаться.

Проректор по образовательной деятельности, ответственный секретарь приемной комиссии ЮФУ Гульнара ЛомакинаФото: Юлия ЛАНДЫШ

Прошедший форум - прекрасная возможность узнать из первых уст муниципальный, региональный, федеральный и международный опыт. Почетное право первыми поделиться своими знаниями выпало коллегам, представляющим системы высшего образования Латинской Америки. Советник по учебно-технической работе Министерства высшего образования Республики Куба, руководитель направления по вопросам сотрудничества с Россией и Восточно-Европейскими государствами, профессор Гаванского университета Барбара Елена Карелл Фурэ выступила с обзором проблем лиц с ограниченными возможностями здоровья на Кубе с точки зрения инклюзии.

Тематические доклады представили и другие участники дискуссии, однако программа форума не ограничилась теоретической частью. В рамках мероприятия состоялись разнообразные события: выставка специализированного оборудования для инклюзивного обучения, проектные сессии, практикоориентированные лаборатории, круглые столы, подписание договоров о сотрудничестве, видеоконференция с участниками из Мексики, а также обзорная экскурсия по городу «Ростов-на-Дону - пространство равных возможностей» и неформальное общение.

Работа форума предполагала поиск и проработку конкретных решений, которые могут позволить каждому человеку равноправно участвовать в академической и общественной жизни. Радушный прием студентов с особыми образовательными потребностями, помощь им во время учебы, а также по окончании вуза с трудоустройством - вот неполный круг вопросов, которые эксперты обсуждали в ходе работы.

- Со всеми, кто заинтересуется этими проблемами, мы готовы поделиться нашими практиками и разработками по взаимодействию с инклюзивными группами, - подчеркнула директор ресурсного центра Лариса Гутерман. - Важно понимать, что у любого человека есть дарования, нужно только грамотно их раскрыть.

Директор ресурсного центра Лариса ГутерманФото: Юлия ЛАНДЫШ

В каждой национальной системе образования вопросы инклюзивного обучения - это не только момент государственной политики и педагогических технологий, но еще и национальная культура, общественная мораль и нравственность. Значительную роль в организации системы сопровождения людей с ограниченными возможностями во всех странах мира выполняют традиционные социальные институты, которые являются важными партнерами для государства. Все больше общественных и конфессиональных организаций берут на себя миссию поддержки тех, кто оказался в сложной ситуации.

Эксперты отмечают, что сегодня в России наблюдается не столько недостаток государственных программ для инвалидов, сколько нехватка любви и внимания к ним в нашем обществе. При этом самая важная составляющая помощи - это участие и забота, которые проявляются в мелочах, в повседневной жизни. Волонтерская деятельность - одно из тех направлений, которое решает эти задачи. А стать помощником для таких людей может каждый из нас!