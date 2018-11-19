В Ростове-на-Дону ученые при помощи веб-камеры определяют пульс и частоту дыхания
В Ростове-на-Дону ученые разработали программу, которая может при помощи самой простой веб-камеры определять пульс и частоту дыхания. Изобретение принадлежит ученым ДГТУ. Разработку можно применять в медицине, когда возникают трудности при определении физиологических параметров пациента – например, при сильных ожогах.
- Замер производится при помощи обычной камеры, подключенной к компьютеру или телефону, - объяснил один из разработчиков технологии Максим Белойванов. - Все, что для этого нужно - расположить человека на расстоянии не более полутора метров от камеры так, чтобы он мог сохранить неподвижность в течение 30 секунд. Частота дыхания определяется за счет еле заметных колебаний головы, которые камера улавливает и передает на вычисляющее устройство.
Фото: Ольга КУБЫШЕВА
Фото: Ольга КУБЫШЕВА
А вот определение пульса происходит более сложным методом: в моменты сокращения сердечной мышцы сосуды лица наполняются кровью. За счет этого изменяется спектр отраженного от лица света.
В настоящий момент аспиранты опорного вуза работают над технологией определения артериального давления, планируя создать многофункциональное специализированное устройство и подать свою разработку на патент РФ.