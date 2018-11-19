23-летний житель Ростовской области погиб под колесами поезда

СЕГОДНЯ 15:06 2018-11-19T15:15:49+03:00

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Сегодня, 19 ноября, в Ростовской области на железнодорожном перегоне «Глубокая - Каменская» грузовой поезд насмерть сбил молодого мужчину. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по СКФО. Полицейские установили личность погибшего, им оказался 23-летний местный житель.

- По предварительным данным, причиной трагедии могло стать нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - передает пресс-служба ведомства.

Полицейские напоминают жителям региона, что железная дорога - это зона повышенной опасности. Поезд развивает скорость до 180 километров в час, а его тормозной путь составляет от 700 до 1500 метров, поэтому железнодорожные пути необходимо переходить только в специально оборудованных местах, предварительно убедившись в отсутствии движущегося состава.