Обварилась кипятком: в Ростовской области погибла годовалая девочка

СЕГОДНЯ 15:57 2018-11-19T15:58:06+03:00

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В станице Советской возбудили уголовное дело по факту смерти годовалой девочки. Главные подозреваемые - родители малышки. Родные рассказали, что еще 13 ноября годовалая девочка опрокинула на себя кружку с кипятком, которая стояла на столе. Ожоги были, но небольшие, потому решили не вызывать скорую. Через четыре дня она скончалась.

- Уголовное дело возбуждено по факту причинение смерти по неосторожности, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. – Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины ребенка. В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Если вина родителей будет доказана в суде, им грозит до двух лет лишения свободы.