В Таганроге собираются создать центр подготовки китайских летчиков

СЕГОДНЯ 16:49 2018-11-19T16:50:35+03:00

Бе-200 пользуются популярностью во всем мире. Фото: ТАНТК им. Бериева.

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В ходе проходившей в г. Чжухай (КНР) Международной авиационно-космической выставки Airshow China 2018 принимавший в нем участие ТАНТК им. Бериева — российский производителей самолетов-амфибий Бе-200 и Бе-103, достиг договоренности с компанией Energy Leader Aircraft Manufacturing Ltd о создании совместного Центра гидроавиации для подготовки летного и технического состава.

Известно, что он будет иметь два филиала - в России и Китае. Российский филиал, оснащенный всем необходимым оборудованием, включая специально созданным полнофункциональным пилотажным тренажером, будет располагаться в Таганроге и Геленджике.

- В Азиатско-Тихоокеанском регионе ведется активная работа по продвижению российских самолетов-амфибий, - отметили в ТАНТК им. Бериева.