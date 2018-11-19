Житель Ростова-на-Дону заявил о краже почти полутора миллионов рублей из камеры хранения спортклуба
По факту возбуждено уголовное дело
Полицейские кражу еще не раскрылиФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Бизнесмен из Ростова-на-Дону сообщил о краже крупной суммы денег. По словам мужчины, перед тренировкой он оставил вещи и барсетку с крупной суммой денег (почти полтора миллиона рублей) в личном шкафчике, а когда вернулся, то обнаружил взломанную дверцу и пропажу.
- Уголовное дело возбуждено, но пока не раскрыто, - пояснил источник «КП-Ростов» в правоохранительных органах, добавив, что все случилось в минувшие выходные. - С места происшествия изъято видео с камер наблюдения, которые работали.
В спортивном клубе от комментариев воздержались.