2018-11-19T17:27:21+03:00
Происшествия

Житель Ростова-на-Дону заявил о краже почти полутора миллионов рублей из камеры хранения спортклуба

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Полицейские кражу еще не раскрылиПолицейские кражу еще не раскрылиФото: Ирина ПОТЕРЯ
Изменить размер текста:

Бизнесмен из Ростова-на-Дону сообщил о краже крупной суммы денег. По словам мужчины, перед тренировкой он оставил вещи и барсетку с крупной суммой денег (почти полтора миллиона рублей) в личном шкафчике, а когда вернулся, то обнаружил взломанную дверцу и пропажу.

- Уголовное дело возбуждено, но пока не раскрыто, - пояснил источник «КП-Ростов» в правоохранительных органах, добавив, что все случилось в минувшие выходные. - С места происшествия изъято видео с камер наблюдения, которые работали.

В спортивном клубе от комментариев воздержались.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Басте хотят присвоить звание Заслуженного артиста Донского края
В Таганроге собираются создать центр подготовки китайских летчиков
Обварилась кипятком: в Ростовской области погибла годовалая девочка
23-летний житель Ростовской области погиб под колесами поезда
В Ростове-на-Дону пенсионерка призналась, что в одиночку зарубила топором мужа, невестку и 8-летнего внука
В Ростове-на-Дону ученые при помощи веб-камеры определяют пульс и частоту дыхания
В Ростове-на-Дону обсудили инклюзивные образовательные технологии
В Ростове-на-Дону пограничники задержали свыше 40 тонн мазута из Италии
В Ростовской области построят новую антрацитовую шахту за 6,5 млрд рублей
Ростов - ЦСКА: цена билетов на футбольный матч
Донести нельзя оставить: ростовская улица ежегодно превращается в свалку
Дед Мороз помыл сани на ростовской автомойке
Пропавшая в Ростове-на-Дону 29-летняя Виктория Семенова нашлась
Сотни домов остались без газа в результате аварии в Ростове-на-Дону
Погода на неделю 19-25 ноября 2018 в Ростове-на-Дону: снег с дождем и минусовые температуры
Ростовские полицейские рассказали: получит ли 15 лет тюрьмы покупатель, расплатившийся фальшивой купюрой
В Ростовской области злоумышленник обворовал дом знакомого