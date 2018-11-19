2018-11-19T18:45:59+03:00
Звезды

Басте хотят присвоить звание Заслуженного артиста Донского края

Правда, для этого само звание нужно сначала законодательно утвердить
Александр СТЕПАНОВ
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Баста является лауреатом многих наград и званий. Фото: Твиттер Василия Вакуленко.Баста является лауреатом многих наград и званий. Фото: Твиттер Василия Вакуленко.
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Фракция ЛДПР в Законодательном собрании Ростовской области отметилась первой яркой нормотворческой инициативой, выступив с предложением к спикеру донского парламента учредить в регионе звание «Заслуженный артист Донского края».

Так, как следует из объяснения областного отделения партии, либерал-демократы отреагировали на объявление губернатором Василием Голубевым 2019 года в Ростовской области Годом народного творчества.

- Звание подчеркивает непрерывную связь успехов и достижений артистов с малой Родиной и гордостью Донского края за выдающихся деятелей искусства, - пояснили ростовские «соколы Жириновского».

Уточняется, что в пояснительной записке к законопроекту прописано, что дается звание как «признание заслуг удостоенного его лица в сфере культуры и искусства перед Ростовской областью и присваивается высокопрофессиональным артистам, режиссерам, композиторам, дирижерам, музыкальным исполнителям, обладающим высоким профессиональным мастерством, создавшим высокохудожественные образы, спектакли, музыкальные произведения, концертные, эстрадные, цирковые программы, которые получили общественное признание, и внесшим значительный вклад в развитие профессионального искусства и может присваивается лицам, работающим в области культуры десять и более лет».

Для начала предлагается присвоить это звание первым трем деятелям искусств, олицетворяющим, по мнению ЛДПР, Ростовскую область и, соответственно, наиболее достойных его: дирижера Юрия Башмета, певицу Ирину Аллегрову и рэпера Басту — в смысле, Василия Вакуленко.

Реакция самих артистов на инициативу донских либерал-демократов пока не известна.

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