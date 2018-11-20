Ростовчане готовятся к «Чёрной Пятнице»

СЕГОДНЯ 09:25 2018-11-20T09:27:00+03:00

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Именно в этот день в ТРК «Мегамаг» можно будет приобрести необходимые товары и модные новинки от известных брендов со скидками до 90%.

Помимо грандиозных скидок посетителей ждет большой розыгрыш: билеты в IMAX, путешествия, техника – призы на любой вкус и один из них может стать вашим. А самых активных шопоголиков ждут приятные и полезные подарки от ТРК «Мегамаг» и партнеров мероприятия!

Ежегодные распродажи «Черной пятницы» стали доброй традицией в магазинах «Мегамага», а в преддверии Нового года они превращают покупки в праздник для шопоголика и его кошелька!

Добраться до торгового комплекса «Мегамаг» на личном транспорте вы сможете по Ворошиловскому или Темерницкому мосту, а на общественном транспорте маршрутками:

№ 75 ТРК МЕГАМАГ - Ц. Рынок

№ 65а ТРК МЕГАМАГ – Орбитальная

№ 8 ТРК МЕГАМАГ – ГПЗ10

Подробная информация о скидках и призовом фонде розыгрыша будет публиковаться на сайте www.megamag.su

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