Скоростной трамвай может соединить Ростов-на-Дону и аэропорт Платов

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-20T10:13:26+03:00

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Власти Ростова провели встречу с представителями китайской государственной корпорации «Синошур» по вопросу развития транспортной инфраструктуры города. Говорили о создании скоростного трамвая с использованием его наземно-подземного перемещения. Такой транспорт можно интегрировать в существующую трамвайную сеть.

- На первом этапе необходимо наладить сообщение с северной и южной частями города, далее в планах соединить восточную и западную стороны, а также обеспечить транспортную доступность ко всей Ростовской агломерации и к аэропорту Платов, - говорится в отчете о встрече, опубликованном на сайте городской администрации. - В 2017 году транспортная отрасль Ростова обеспечила перевозку 209,1 миллиона человек. В сравнении с 2013 годом произошел весомый прирост числа перевезенных пассажиров: +30,5 миллиона.

Китайские гости поделились своим опытом организации транспортного сообщения и выразили заинтересованность в инвестировании ростовских проектов.