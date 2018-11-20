2018-11-20T10:32:04+03:00
Авто

Ростовчане голосуют за запрет грузовикам въезжать в город в дневное время

Это еще один вариант борьбы с пробками
Илья БОГОМОЛОВ
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В Интернет-сервисе "Активный ростовчанин" появилась новая инициатива: запретить въезд в город грузовым автомобилям в дневное время.

- Во избежание огромных пробок предлагаю запретить въезд в город днем грузового транспорта, а разрешить его передвижение по городу только в ночное время, как в больших цивилизованных городах, - пишет ростовчанин Андрей Орловский. - И сделать для грузовиков парковки на трассах недалеко от въездов в город. Это значительно уменьшит трафик в часы пик и существенно снизит нагрузку на дорожное полотно.

За двое суток за эту идею проголосовали 35 человек, один - против. Однако, чтобы ее рассмотрели чиновники, нужно набрать 500 голосов.

Напомним, что подобная инициатива уже появлялась в прошлом году.

- Движение фур в спальных районах города разрушает инфраструктуру, мешает отдыху жителей. Водители большегрузов из улиц СЖМ сделали парковку, не дают возможности нормально работать коммунальным службам по уборке улиц, - писал тогда активист Олег Легкобитов.

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