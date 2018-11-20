2018-11-20T10:54:15+03:00
Общество

Мэрия Ростова-на-Дону готова выкупить детский сад, чтобы спасти его от закрытия

Дошкольное учреждение принадлежит транспортному предприятию
Илья БОГОМОЛОВ
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Детский сад "Темерничок". Фото: atp-3.ruДетский сад "Темерничок". Фото: atp-3.ru
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Городская администрация Ростова заявила, что готова выкупить детский сад № 270 «Темерничок» у транспортного предприятия. Поводом послужило коллективное обращение родителей воспитанников этого учреждения. Чиновники предложили перевозчику приобрести имущественный комплекс данного детсада в муниципальную собственность.

- Целью этого решения является обеспечение социальных гарантий детей услугами дошкольного образования, - отметили в мэрии. - При положительном решении вопроса трудовые и социальные гарантии педагогов и воспитанников будут соблюдены, профиль дошкольного образовательного учреждения сохранится.

Уточним, что речь идет о транспортном предприятии, которое проиграло конкурс на выполнение перевозок по нескольким городским маршрутам, в следствии чего сейчас испытывает финансовые проблемы. Детский сад, стоящий у него на балансе, оказался под угрозой закрытия.

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