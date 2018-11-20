В Ростове-на-Дону попытка ограбления супермаркета попало на видео

СЕГОДНЯ 11:02 2018-11-20T11:08:29+03:00

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В социальных сетях Ростова-на-Дону появилась запись с автомобильного регистратора, который зафиксировал момент задержания грабителей супермаркета. По словам очевидца, вооруженные люди хотели взять кассу продуктового магазина, расположенного на улице Текучева. Но их смогли остановить охранники. Судя по звукам, не обошлось без стрельбы.

- Преступники начали угрожать ножом и пистолетом, но это им не помогло, - написал ростовчанин. - В итоге преступников скрутили, люди не пострадали.

В донской полиции случившееся подтвердили.

- Все трое были доставлены в отдел, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области.