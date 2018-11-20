Новый автомобиль перед Новым годом: «Комсомолка» приглашает на АВТОтур по дилерским центрам

СЕГОДНЯ 11:37 2018-11-20T11:39:37+03:00

Ростовчане смогут определиться с выбором нового автомобиля всего за один день

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1 декабря «Комсомольская правда» совместно с ведущими автомобильными дилерами на комфортабельном автобусе проведет экскурсию по автосалонам Ростова. Это хорошая возможность для всех, кто хочет выбрать новый автомобиль и изучить самые интересные предложения, потратив при этом на знакомство с дилерскими центрами минимум времени - всего один день.

Во время АВТОтура участники изучат модельный ряд различных автомобильных брендов, получат из первых уст консультации по заинтересовавшим моделям, узнают о спецпредложениях и скидках.

В рамках АВТОтура представители банков Ростова проведут подробную консультацию для всех желающих о покупке автомобиля в кредит.

Участие в туре абсолютно бесплатное!

Записаться на «АВТОтур по дилерским центрам» можно по телефону редакции в Ростове-на-Дону 291-05-00 по будням с 9 утра до 6 вечера. Куратор – Анастасия Брызгалина.

ВНИМАНИЕ!!! Регистрация проводится до 30 ноября 2018 года.

Количество участников ограничено.

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