Власти Ростова-на-Дону: Средняя зарплата в южной столице с начала года выросла до 34,7 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 12:11 2018-11-20T12:12:44+03:00

По итогам девять месяцев, объявили в ростовской горадминистрации, на руки люди стали получать на 5,8 процента. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В мэрии заявили, что, по итогам девяти месяцев 2018-го, в экономике и социальной сфере сохраняется «положительная динамика»

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Как стало известно в ходе заседания постоянной комиссии гордумы Ростова-на-Дону по экономике, среднемесячная начисленная зарплата в южной столице за девять месяцев текущего года выросла на 5,8 процента — до 34,7 тысячи рублей.

По словам директора профильного департамента Светланы Камбуловой, по итогам девяти месяцев нынешнего года в экономике и социальной сфере города «по ряду основных направлений сохраняется положительная динамика».

Она сообщила также, что на 1 октября в качестве безработных в городе зарегистрировано всего 2377 человек, а уровень регистрируемой безработицы составил 0,4 процента от численности экономически активного населения.

Причем, заявила Камбулова, «по уровню среднемесячной начисленной заработной платы Ростов-на-Дону занимает 5-6 позицию среди крупнейших городов России, а по уровню регистрируемой безработицы опережает другие города-миллионники».