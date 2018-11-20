Власти Ростова-на-Дону: Средняя зарплата в южной столице с начала года выросла до 34,7 тысячи рублей
Как стало известно в ходе заседания постоянной комиссии гордумы Ростова-на-Дону по экономике, среднемесячная начисленная зарплата в южной столице за девять месяцев текущего года выросла на 5,8 процента — до 34,7 тысячи рублей.
По словам директора профильного департамента Светланы Камбуловой, по итогам девяти месяцев нынешнего года в экономике и социальной сфере города «по ряду основных направлений сохраняется положительная динамика».
Она сообщила также, что на 1 октября в качестве безработных в городе зарегистрировано всего 2377 человек, а уровень регистрируемой безработицы составил 0,4 процента от численности экономически активного населения.
Причем, заявила Камбулова, «по уровню среднемесячной начисленной заработной платы Ростов-на-Дону занимает 5-6 позицию среди крупнейших городов России, а по уровню регистрируемой безработицы опережает другие города-миллионники».