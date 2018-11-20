2018-11-20T13:33:13+03:00
Общество

В Ростовской области смертность превысила рождаемость на 12 тысяч человек

Статистики подвели итоги за 9 месяцев 2018 года
Оксана АРТЕМОВА
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Смертность в Ростовской области превысила рождаемостьСмертность в Ростовской области превысила рождаемостьФото: Михаил ФРОЛОВ
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Как сообщает Ростовстат, естественная убыль населения Ростовской области (это преобладание смертности над рождаемостью в силу естественных причин) составила 11707 человек.

Снизилась рождаемость в общем, за 9 месяцев 2018 года в регионе появились на свет 30730 младенцев, что на 1947 малышей меньше, чем за тот же период 2017-го.

Несмотря на то, что количество умерших сократилось лишь на 280 человек к январю-сентябрю 2017, их общее число больше количества родившихся - 42 437 человек. Основные причины смерти - это болезни системы кровообращения (45,0% от общего числа умерших), новообразования (12,3 процента), травмы, отравления и несчастные случаи - 4,6 процента.

Снизилась также младенческая смертность (детей до года), в январе-сентябре 2018-го в Ростовской области умерло 156 детей в возрасте до года. Уровень младенческой смертности снизился на 24,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Также в текущем году отмечалось сокращение числа браков и числа разводов.

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