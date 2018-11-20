2018-11-20T13:42:52+03:00
Авто

Ледяной дождь задержится в Ростове-на-Дону еще на сутки

В среду, 21 ноября, тоже придется потерпеть капризы погоды
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
В ноябре в Ростов пришла настоящая зима.В ноябре в Ростов пришла настоящая зима.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:

Согласно данным Гидрометцентра, ледяной дождь, который сегодня утром, 20 ноября, "сковал" Ростов 9-балльными пробками, сохранится еще и на среду, 21 числа. Синоптики обещают температуру -1 по Цельсию и небольшие осадки. Ветер слабый - 2 метра в секунду. Правда, облачность будет не полная, а переменная. Такая погода, только уже без осадков, сохранится на всю оставшуюся неделю.

Кстати, по ночам сейчас температура воздуха опускается до -5 градусов, поэтому следует остерегаться утренней наледи после дождя.

Дорожные предприятия в области переведены в режим повышенной готовности из-за осадков и гололедицы.

- В ближайшие сутки патрулировать трассы во всех направлениях будут порядка 35 единиц техники. Количество специализированных дорожных машин может быть увеличено до 108 единиц. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Контроль за ситуацией осуществляется посредством установленной вдоль федеральных автодорог спутниковой системы метео- и видеонаблюдения, - сообщают сотрудники Росавтодора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Грибоедовском переулке в Ростове-на-Дону запретят остановку
И помог, и обокрал: прохожий обчистил ростовчанина, пока тот лежал без сознания
В Новочеркасске водитель "семёрки" спровоцировал ДТП с 6 машинами
Автобус № 50 в Ростове-на-Дону изменил маршрут
В Ростовской области смертность превысила рождаемость на 12 тысяч человек
Власти Ростова-на-Дону: Средняя зарплата в южной столице с начала года выросла до 34,7 тысячи рублей
Новый автомобиль перед Новым годом: «Комсомолка» приглашает на АВТОтур по дилерским центрам
В Ростовской области вычислять должников будут с помощью камер видеонаблюдения
Звезда Playboy Мария Лиман отправилась в магазин в сексуальном топике
В Ростове-на-Дону попытка ограбления супермаркета попало на видео
Мэрия Ростова-на-Дону готова выкупить детский сад, чтобы спасти его от закрытия
Ростовчане голосуют за запрет грузовикам въезжать в город в дневное время