Ледяной дождь задержится в Ростове-на-Дону еще на сутки
Согласно данным Гидрометцентра, ледяной дождь, который сегодня утром, 20 ноября, "сковал" Ростов 9-балльными пробками, сохранится еще и на среду, 21 числа. Синоптики обещают температуру -1 по Цельсию и небольшие осадки. Ветер слабый - 2 метра в секунду. Правда, облачность будет не полная, а переменная. Такая погода, только уже без осадков, сохранится на всю оставшуюся неделю.
Кстати, по ночам сейчас температура воздуха опускается до -5 градусов, поэтому следует остерегаться утренней наледи после дождя.
Дорожные предприятия в области переведены в режим повышенной готовности из-за осадков и гололедицы.
- В ближайшие сутки патрулировать трассы во всех направлениях будут порядка 35 единиц техники. Количество специализированных дорожных машин может быть увеличено до 108 единиц. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Контроль за ситуацией осуществляется посредством установленной вдоль федеральных автодорог спутниковой системы метео- и видеонаблюдения, - сообщают сотрудники Росавтодора.