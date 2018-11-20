2018-11-20T13:49:58+03:00
Общество

Автобус № 50 в Ростове-на-Дону изменил маршрут

Из-за дорожных работ автобус поехал по другому
Илья БОГОМОЛОВ
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Департамент транспорта Ростова-на-Дону сообщил об изменении схемы городского маршрута № 50 «Лендворец – филиал часового завода "Витязь"». С сегодняшнего дня, 20 ноября, автобусы этого номера ходят по другому. Причина этого - дорожные работы на путепроводе на пересечении улицы Нансена и проспекта Михаила Нагибина.

Итак, новый маршрут: Лендворец – проспект Сиверса – Буденновский проспект – ул. Целиноградская – ул. Стадионная – ул. Шеболдаева – ул. Ленина – ул. Менжинского – ул. Курчатова – ул. Днепропетровская – ул. 26-го Июня – пер. Туапсинский – ул. Туполева – ул. Днепропетровская – филиал часового завода "Витязь" – ул. Днепропетровская – ул. Туполева – пер. Древесный – ул. Малое Зеленое кольцо – ул. Днепропетровская – ул. Курчатова – ул. Менжинского – ул. Ленина – ул. Шеболдаева – ул. Стадионная – Буденновский проспект – ул. Береговая – проспект Сиверса – Привокзальная площадь – ул. Красноармейская – проспект Сиверса – ул. Депутатская – пл. Восстания – Лендворец.

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