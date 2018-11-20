В Новочеркасске водитель "семёрки" спровоцировал ДТП с 6 машинами

СЕГОДНЯ 13:57 2018-11-20T13:59:37+03:00

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ДТП, всколыхнувшее весь Новочеркасск, произошло на проспекте Ермака 19 ноября около восьми часов вечера. По словам очевидцев, водитель "Семёрки" собрал на перекрестке шесть автомобилей. Степень вины каждого водителя установит следствие, однако, по предварительной информации, в тот день «Джили Эмгранд» буксировал буксировал «Ситроен С5», говорят, на довольно большой для такой "сцепки" скорости - выше 40 км/ч. "Семерка", выскочившая с прилегающей улицы, не сочла нужным уступить дорогу. «Джили» пытался увернуться, но ему это не удалось, автомобиль по касательной задел ВАЗ и отлетел вправо - аккурат в припаркованную у тротуара «Дэу Нексия». Причем, "Дэу" от удара занесло прямиком на крышу «Джили». По инерции всем скопом они протаранили «Шевроле». А тот собрал в "паровозик" "Мерседес".

К счастью, в аварии никто не пострадал, хозяев припаркованных машин просто не было на месте, а в "семёрке", "Джили" и "Ситроене" сработали подушки безопасности.