2018-11-20T13:59:37+03:00
Происшествия

В Новочеркасске водитель "семёрки" спровоцировал ДТП с 6 машинами

К счастью, никто из водителей и пассажиров не пострадал
Оксана АРТЕМОВА
Поделиться:
От удара машины буквально запрыгнули друг на друга. Фото donday-novocherkassk.ruОт удара машины буквально запрыгнули друг на друга. Фото donday-novocherkassk.ru
Изменить размер текста:

ДТП, всколыхнувшее весь Новочеркасск, произошло на проспекте Ермака 19 ноября около восьми часов вечера. По словам очевидцев, водитель "Семёрки" собрал на перекрестке шесть автомобилей. Степень вины каждого водителя установит следствие, однако, по предварительной информации, в тот день «Джили Эмгранд» буксировал буксировал «Ситроен С5», говорят, на довольно большой для такой "сцепки" скорости - выше 40 км/ч. "Семерка", выскочившая с прилегающей улицы, не сочла нужным уступить дорогу. «Джили» пытался увернуться, но ему это не удалось, автомобиль по касательной задел ВАЗ и отлетел вправо - аккурат в припаркованную у тротуара «Дэу Нексия». Причем, "Дэу" от удара занесло прямиком на крышу «Джили». По инерции всем скопом они протаранили «Шевроле». А тот собрал в "паровозик" "Мерседес".

К счастью, в аварии никто не пострадал, хозяев припаркованных машин просто не было на месте, а в "семёрке", "Джили" и "Ситроене" сработали подушки безопасности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Грибоедовском переулке в Ростове-на-Дону запретят остановку
И помог, и обокрал: прохожий обчистил ростовчанина, пока тот лежал без сознания
Автобус № 50 в Ростове-на-Дону изменил маршрут
Ледяной дождь задержится в Ростове-на-Дону еще на сутки
В Ростовской области смертность превысила рождаемость на 12 тысяч человек
Власти Ростова-на-Дону: Средняя зарплата в южной столице с начала года выросла до 34,7 тысячи рублей
Новый автомобиль перед Новым годом: «Комсомолка» приглашает на АВТОтур по дилерским центрам
В Ростовской области вычислять должников будут с помощью камер видеонаблюдения
Звезда Playboy Мария Лиман отправилась в магазин в сексуальном топике
В Ростове-на-Дону попытка ограбления супермаркета попало на видео
Мэрия Ростова-на-Дону готова выкупить детский сад, чтобы спасти его от закрытия
Ростовчане голосуют за запрет грузовикам въезжать в город в дневное время