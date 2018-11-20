И помог, и обокрал: прохожий обчистил ростовчанина, пока тот лежал без сознания

СЕГОДНЯ 14:06 2018-11-20T14:08:15+03:00

Но при этом вызвал ему скорую помощь

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Житель Ленинского района Ростова стал жертвой необычной кражи. Вечером 19 ноября мужчина проводил время в одном из баров города, когда ему неожиданно стало плохо. Он вышел на улицу подышать свежим воздухом, а после потерял сознание. Мир, конечно, не без добрых людей: бедолагу обнаружил случайный прохожий, который и вызвал ему скорую помощь. Но пока "добрый самаритянин" дожидался приезда врачей, он воспользовался беспомощностью посетителя бара и украл у него мобильный телефон и деньги.

Придя в себя, мужчина сообщил о краже в полицию, и злоумышленника быстро задержали. Им оказался 18-летний ростовчанин.

- Общая сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - передает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.