В Грибоедовском переулке в Ростове-на-Дону запретят остановку

СЕГОДНЯ 14:49 2018-11-20T14:55:18+03:00

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Департамент автодорог Ростова проинформировал о новых ограничениях, которые вступают в силу с 22 декабря. Касаются они переулка Грибоедовского, что пролегает возле Театральной площади. Причина - увеличение безопасности дорожного движения и пропускной способности улиц.

Итак, с 22 декабря 2018 года:

- будет запрещена остановка машин по восточной стороне переулка Грибоедовский на участке между улицами Станиславского и Очаковской;

- будет запрещена стоянка транспорта по западной стороне того же переулка на том же участке.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с прокладкой газопровода в переулке Семашко, 21А/58Б с 7 по 28 декабря будет прекращено движение автомобилей по данному переулку на участке между улицами Темерницкая и Московская.