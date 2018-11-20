2018-11-20T14:55:18+03:00
Авто

В Грибоедовском переулке в Ростове-на-Дону запретят остановку

Мера принимается для безопасности дорожного движения
Илья БОГОМОЛОВ
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Грибоедовский переулок.Грибоедовский переулок.Фото: Google Карты
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Департамент автодорог Ростова проинформировал о новых ограничениях, которые вступают в силу с 22 декабря. Касаются они переулка Грибоедовского, что пролегает возле Театральной площади. Причина - увеличение безопасности дорожного движения и пропускной способности улиц.

Итак, с 22 декабря 2018 года:

- будет запрещена остановка машин по восточной стороне переулка Грибоедовский на участке между улицами Станиславского и Очаковской;

- будет запрещена стоянка транспорта по западной стороне того же переулка на том же участке.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с прокладкой газопровода в переулке Семашко, 21А/58Б с 7 по 28 декабря будет прекращено движение автомобилей по данному переулку на участке между улицами Темерницкая и Московская.

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