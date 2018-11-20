На трех опасных улицах Ростова-на-Дону установят дополнительные светофоры

СЕГОДНЯ 15:18 2018-11-20T15:22:51+03:00

Сделать это планируется до конца года

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В Ростове готовятся поставить светофоры на три аварийно-опасных участка. Судя по информации, опубликованной на сайте госзакупок, городской бюджет готов потратить на эту цель два миллиона рублей. Власти ищут подрядчика, который установит необходимое количество транспортных и пешеходных светофоров.

Конкретно, они появятся:

- возле дома № 3 по улице Добровольского;

- на пересечении улицы Черепахина и переулка Доломановского;

- на пересечении улиц Муравьева и Бондаренко.

Победителя электронного аукциона определят 30 ноября, а установку он должен завершить к 20 декабря. Подрядчик обязан будет предоставить годичную гарантию на аппаратуру, то есть устранять все поломки за свой счет.

Добавим, в обозначенных местах неоднократно происходили ДТП, в том числе и с пострадавшими.