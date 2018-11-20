2018-11-20T15:45:05+03:00
Спорт

ФК "Ростов": Тимофею Калачеву прооперировали ногу

Операция прошла в Германии
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Полузащитник «Ростова» был прооперирован в Германии.Полузащитник «Ростова» был прооперирован в Германии.Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
Изменить размер текста:

Футбольный клуб "Ростов" сообщил о том, что звезде команды - полузащитнику Тимофею Калачеву - прооперировали ногу в Германии. Это была плановая операция: футболисту частично почистили мениск и провели туннелизацию хряща.

- Срок восстановления после таких операций – три месяца. Тимофей чувствует себя хорошо и уже в четверг вернется в Ростов-на-Дону, — отметил врач команды Владимир Хохлов.

Напомним, белорусский спортсмен Тимофей Калачев является одним из самых возрастных игроков "Ростова". Ему 37 лет. Постоянно играет за "желто-синих" с 2010 года, и многие фанаты уже называют его легендой. В 2017 году футболист решил получить тренерскую лицензию и поступил в Академию тренерского мастерства РФС.

Еще больше материалов по теме: «ФК Ростов. Сезон 2018/2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кавалер с сайта знакомств связал и ограбил доверчивую ростовчанку
Доставленного в ростовский СИЗО мужчину нашли мертвым через несколько часов
На трех опасных улицах Ростова-на-Дону установят дополнительные светофоры
В Грибоедовском переулке в Ростове-на-Дону запретят остановку
И помог, и обокрал: прохожий обчистил ростовчанина, пока тот лежал без сознания
В Новочеркасске водитель "семёрки" спровоцировал ДТП с 6 машинами
Автобус № 50 в Ростове-на-Дону изменил маршрут
Ледяной дождь задержится в Ростове-на-Дону еще на сутки
В Ростовской области смертность превысила рождаемость на 12 тысяч человек
Власти Ростова-на-Дону: Средняя зарплата в южной столице с начала года выросла до 34,7 тысячи рублей
Новый автомобиль перед Новым годом: «Комсомолка» приглашает на АВТОтур по дилерским центрам
В Ростовской области вычислять должников будут с помощью камер видеонаблюдения
Звезда Playboy Мария Лиман отправилась в магазин в сексуальном топике
В Ростове-на-Дону попытка ограбления супермаркета попало на видео
Мэрия Ростова-на-Дону готова выкупить детский сад, чтобы спасти его от закрытия
Ростовчане голосуют за запрет грузовикам въезжать в город в дневное время