ФК "Ростов": Тимофею Калачеву прооперировали ногу

СЕГОДНЯ 15:40 2018-11-20T15:45:05+03:00

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Футбольный клуб "Ростов" сообщил о том, что звезде команды - полузащитнику Тимофею Калачеву - прооперировали ногу в Германии. Это была плановая операция: футболисту частично почистили мениск и провели туннелизацию хряща.

- Срок восстановления после таких операций – три месяца. Тимофей чувствует себя хорошо и уже в четверг вернется в Ростов-на-Дону, — отметил врач команды Владимир Хохлов.

Напомним, белорусский спортсмен Тимофей Калачев является одним из самых возрастных игроков "Ростова". Ему 37 лет. Постоянно играет за "желто-синих" с 2010 года, и многие фанаты уже называют его легендой. В 2017 году футболист решил получить тренерскую лицензию и поступил в Академию тренерского мастерства РФС.