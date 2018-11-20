Доставленного в ростовский СИЗО мужчину нашли мертвым через несколько часов

СЕГОДНЯ 16:18 2018-11-20T16:29:36+03:00

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В следственном изоляторе Ростова скончался обвиняемый. Инцидент произошел 16 ноября в помещении для временного содержания СИЗО № 1. Мужчина проходил по делу о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Сотрудники учреждения оставили его одного в камере на несколько часов, а когда вернулись, он был уже мертв. Вызванная на место бригада скорой помощи не смогла его реанимировать.

— При предварительном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено, - сообщили "КП" сотрудники ГУФСИН по Ростовской области. - По данному факту в нашем ведомстве проводится проверка.

Сейчас правоохранители выясняют причину смерти арестованного. По одной из версий, он мог самостоятельно свести счеты с жизнью. Добавим, что согласно уголовному кодексу, мужчина мог быть осужден максимум на три года колонии.