Доставленного в ростовский СИЗО мужчину нашли мертвым через несколько часов
В следственном изоляторе Ростова скончался обвиняемый. Инцидент произошел 16 ноября в помещении для временного содержания СИЗО № 1. Мужчина проходил по делу о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Сотрудники учреждения оставили его одного в камере на несколько часов, а когда вернулись, он был уже мертв. Вызванная на место бригада скорой помощи не смогла его реанимировать.
— При предварительном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено, - сообщили "КП" сотрудники ГУФСИН по Ростовской области. - По данному факту в нашем ведомстве проводится проверка.
Сейчас правоохранители выясняют причину смерти арестованного. По одной из версий, он мог самостоятельно свести счеты с жизнью. Добавим, что согласно уголовному кодексу, мужчина мог быть осужден максимум на три года колонии.