Кавалер с сайта знакомств связал и ограбил доверчивую ростовчанку

СЕГОДНЯ 16:47 2018-11-20T16:51:36+03:00

После того, как девушка потеряла сознание, парни связали ее и забрали драгоценности. Фото: Виктория ДУДИНА

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Посиделки на сайте знакомств закончились для молодой ростовчанки ограблением. Начиналось все стандартно, первые несколько свиданий молодой человек был галантным и обходительным. Но в очередную встречу мужчина привел новую подругу к своему знакомому на съемную квартиру. Там они втроем выпили, и ухажер подсыпал в напиток своей пассии снотворное.

- После того, как девушка потеряла сознание, мужчины связали ее и забрали драгоценности на сумму 230 тысяч рублей. Украденные украшения они сдали в ломбард, а деньги потратили, - рассказали в полиции, куда потерпевшая бросилась за помощью, когда пришла в себя.

Сотрудники уголовного розыска задержали двоих граждан 24 и 28 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полицейские устанавливают их причастность и к другим аналогичным преступлениям.

ГУ МВД по Ростовской области:

Если вы пострадали от противоправный действий данных граждан, обратитесь по телефону: 8 (863) 249-29-20.