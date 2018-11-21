Во время снегопада троллейбус устроил для ростовчан новогодний фейерверк
Вечером, 20 ноября, во время очередного снегопада в Ростове таксист снял на видео необычное представление. Впереди него по улице в Александровке ехал троллейбус, "рога" которого высекали по обледеневшим проводам разноцветные искры.
- Как вам погода? Новогоднее настроение не появилось? Даже пробки сегодня были новогодние, - написал автор ролика, выложив его в Instagram.
- Новогоднее - не то слово. Я сегодня уже гирляндочки на окна повесила, - ответила одна ростовчанка.
- Новогоднего не появилось. Каждый путь домой как квест "доехать без потерь и желательно сегодня", - написала другая.
- А на Новый год дождь будет, как обычно, - посетовал в комментариях пользователь Артем.
Добавим, что сегодня, 21 ноября, в Ростове достаточно солнечно. Температура воздуха -2 градуса, в середине дня синоптики обещают ноль. В ночи небо затянет облаками, но осадков не ожидается.