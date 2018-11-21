Во время снегопада троллейбус устроил для ростовчан новогодний фейерверк

СЕГОДНЯ 09:31 2018-11-21T10:12:05+03:00

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Вечером, 20 ноября, во время очередного снегопада в Ростове таксист снял на видео необычное представление. Впереди него по улице в Александровке ехал троллейбус, "рога" которого высекали по обледеневшим проводам разноцветные искры.

- Как вам погода? Новогоднее настроение не появилось? Даже пробки сегодня были новогодние, - написал автор ролика, выложив его в Instagram.

rostov_roads Вот вам искрящий по обледеневшим проводам троллейбус. P.S. Let it snow и Jingle Bells блокирует инста, поэтому слушаем Трофима

- Новогоднее - не то слово. Я сегодня уже гирляндочки на окна повесила, - ответила одна ростовчанка.

- Новогоднего не появилось. Каждый путь домой как квест "доехать без потерь и желательно сегодня", - написала другая.

- А на Новый год дождь будет, как обычно, - посетовал в комментариях пользователь Артем.

Добавим, что сегодня, 21 ноября, в Ростове достаточно солнечно. Температура воздуха -2 градуса, в середине дня синоптики обещают ноль. В ночи небо затянет облаками, но осадков не ожидается.