2018-11-21T11:09:02+03:00
Туризм

Ростов-на-Дону признан одним из лучших городов России для отдыха с детьми

Южная столица обошла даже соседний Краснодар по популярности бронирования отелей для семейного проживания
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Правда, длительность семейного отдыха в Ростове-на-Дону оказалась самая непродолжительная. Фото: пресс-служба мэрии.Правда, длительность семейного отдыха в Ростове-на-Дону оказалась самая непродолжительная. Фото: пресс-служба мэрии.
Изменить размер текста:

Российский сервис бронирования жилья представил данные исследования городам по наиболее популярным для путешествий с детьми в нынешнем году.

- Рейтинг подготовлен на основе анализа по бронированию отелей и апартаментов семьями с детьми в 2018 году, - пояснили его авторы.

Как выяснилось, первое место в списке занял Санкт-Петербург, второе - Москва, третье - Казань, а четвертое и пятое - Ростов-на-Дону и Краснодар (соответсвенно).

Правда, стоимость такого отдыха вовсе не соответствуюет расположению мегаполисов в рейтинге. В Москве, например, на семейное проживание тратили в среднем 3,9 тысячи рублей в сутки, а в Краснодаре — всего 1,8 тысячи. При этом, дольше всего путешественники с детьми отдыхали в Санкт-Петербурге, меньше — в Ростов-на-Дону.

А вот в первую пятерку отечественных курортов по популярности отдыха с детьми в 2018-м попали Сочи, Феодосия, Ялта, Евпатория и Анапа.

СРАВНИ-КА!

ТОП-5 городов России, популярных для путешествий с детьми

1. Санкт-Петербург — 3,3 тысячи рублей в сутки/ 4,5 ночи *

2. Москва — 3,9 тысяч рублей/ 3,2 ночи

3. Казань — 3,7 тысяч рублей/ 2,6 ночей

4. Ростов-на-Дону — 2,2 тысячи рублей/ 1,2 ночи

5. Краснодар — 1,8 тысяч рублей/ 2,2 ночи

*Средние траты семьи на аренду жилья в сутки/среднее число забронированных ночей (данные Tvil.ru).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маршрутка и две легковушки столкнулись в Ростове-на-Дону
На капремонт дорог в Ростовской области в 2019 году потратят 3,3 млрд рублей
В Ростове-на-Дону пройдет презентация интеллектуальных материалов
Ростов-на-Дону отбирает у Сочи право на создание авиационного хаба
Во время снегопада троллейбус устроил для ростовчан новогодний фейерверк
Кавалер с сайта знакомств связал и ограбил доверчивую ростовчанку
Доставленного в ростовский СИЗО мужчину нашли мертвым через несколько часов
ФК "Ростов": Тимофею Калачеву прооперировали ногу
На трех опасных улицах Ростова-на-Дону установят дополнительные светофоры
В Грибоедовском переулке в Ростове-на-Дону запретят остановку
И помог, и обокрал: прохожий обчистил ростовчанина, пока тот лежал без сознания
В Новочеркасске водитель "семёрки" спровоцировал ДТП с 6 машинами
Автобус № 50 в Ростове-на-Дону изменил маршрут
Ледяной дождь задержится в Ростове-на-Дону еще на сутки
В Ростовской области смертность превысила рождаемость на 12 тысяч человек
Власти Ростова-на-Дону: Средняя зарплата в южной столице с начала года выросла до 34,7 тысячи рублей
Новый автомобиль перед Новым годом: «Комсомолка» приглашает на АВТОтур по дилерским центрам
В Ростовской области вычислять должников будут с помощью камер видеонаблюдения
Звезда Playboy Мария Лиман отправилась в магазин в сексуальном топике
В Ростове-на-Дону попытка ограбления супермаркета попало на видео
Мэрия Ростова-на-Дону готова выкупить детский сад, чтобы спасти его от закрытия
Ростовчане голосуют за запрет грузовикам въезжать в город в дневное время