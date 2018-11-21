Ростов-на-Дону признан одним из лучших городов России для отдыха с детьми
Российский сервис бронирования жилья представил данные исследования городам по наиболее популярным для путешествий с детьми в нынешнем году.
- Рейтинг подготовлен на основе анализа по бронированию отелей и апартаментов семьями с детьми в 2018 году, - пояснили его авторы.
Как выяснилось, первое место в списке занял Санкт-Петербург, второе - Москва, третье - Казань, а четвертое и пятое - Ростов-на-Дону и Краснодар (соответсвенно).
Правда, стоимость такого отдыха вовсе не соответствуюет расположению мегаполисов в рейтинге. В Москве, например, на семейное проживание тратили в среднем 3,9 тысячи рублей в сутки, а в Краснодаре — всего 1,8 тысячи. При этом, дольше всего путешественники с детьми отдыхали в Санкт-Петербурге, меньше — в Ростов-на-Дону.
А вот в первую пятерку отечественных курортов по популярности отдыха с детьми в 2018-м попали Сочи, Феодосия, Ялта, Евпатория и Анапа.
СРАВНИ-КА!
ТОП-5 городов России, популярных для путешествий с детьми
1. Санкт-Петербург — 3,3 тысячи рублей в сутки/ 4,5 ночи *
2. Москва — 3,9 тысяч рублей/ 3,2 ночи
3. Казань — 3,7 тысяч рублей/ 2,6 ночей
4. Ростов-на-Дону — 2,2 тысячи рублей/ 1,2 ночи
5. Краснодар — 1,8 тысяч рублей/ 2,2 ночи
*Средние траты семьи на аренду жилья в сутки/среднее число забронированных ночей (данные Tvil.ru).