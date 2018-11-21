Ростов-на-Дону признан одним из лучших городов России для отдыха с детьми

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-21T11:09:02+03:00

Южная столица обошла даже соседний Краснодар по популярности бронирования отелей для семейного проживания

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Российский сервис бронирования жилья представил данные исследования городам по наиболее популярным для путешествий с детьми в нынешнем году.

- Рейтинг подготовлен на основе анализа по бронированию отелей и апартаментов семьями с детьми в 2018 году, - пояснили его авторы.

Как выяснилось, первое место в списке занял Санкт-Петербург, второе - Москва, третье - Казань, а четвертое и пятое - Ростов-на-Дону и Краснодар (соответсвенно).

Правда, стоимость такого отдыха вовсе не соответствуюет расположению мегаполисов в рейтинге. В Москве, например, на семейное проживание тратили в среднем 3,9 тысячи рублей в сутки, а в Краснодаре — всего 1,8 тысячи. При этом, дольше всего путешественники с детьми отдыхали в Санкт-Петербурге, меньше — в Ростов-на-Дону.

А вот в первую пятерку отечественных курортов по популярности отдыха с детьми в 2018-м попали Сочи, Феодосия, Ялта, Евпатория и Анапа.

СРАВНИ-КА!

ТОП-5 городов России, популярных для путешествий с детьми

1. Санкт-Петербург — 3,3 тысячи рублей в сутки/ 4,5 ночи *

2. Москва — 3,9 тысяч рублей/ 3,2 ночи

3. Казань — 3,7 тысяч рублей/ 2,6 ночей

4. Ростов-на-Дону — 2,2 тысячи рублей/ 1,2 ночи

5. Краснодар — 1,8 тысяч рублей/ 2,2 ночи

*Средние траты семьи на аренду жилья в сутки/среднее число забронированных ночей (данные Tvil.ru).