2018-11-21T11:41:04+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пройдет презентация интеллектуальных материалов

21 ноября желающих ждут в ЮФУ
Ольга КУБЫШЕВА
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21 ноября в Ростове-на-Дону пройдет презентация проектов Международного исследовательского института интеллектуальных материалов . Его сформировали в ЮФУ в рамках выполнению проекта по Постановлению Правительства РФ. Желающих с 11:40 ждут в здании вуза на улице Зорге, 5.

Посмотреть будет на что: в состав института входят в том числе лаборатория технологий искусственного интеллекта и больших данных для нанодиагностики материалов, а также международная лаборатория новых образовательных технологий, международные исследовательские лаборатории нанодиагностики, функциональных и новых наноматериалов и комплексных противоопухолевых технологий. Также там есть отдел инновационных разработок.

Как пояснили специалисты, исследования ведутся в таких областях как многомасштабное суперкомпьютерное моделирование в нанотехнологиях, обработки больших объемов данных с использованием технологий искусственного интеллекта, разработки материалов для перехода к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, а также разработки новых материалов нано-био-медицинских технологий для перехода к персонализированной медицине и высокотехнологичному здравоохранению.

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