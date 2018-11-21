На капремонт дорог в Ростовской области в 2019 году потратят 3,3 млрд рублей

СЕГОДНЯ 11:59 2018-11-21T11:59:39+03:00

Реализация проекта "Безопасные и качественные дороги" определена как один из приоритетных проектов. Фото: Влад КОМЯКОВ

За эти деньги собираются привести в порядок 535 км наиболее востребованных водителями автодорог в трех агломерациях региона

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Ростовская область в 2019-м удвоит ассигнования на выполнение госпрограммы «Безопасные и качественные дороги». Об этом в ходе форума «Транспорт России», который проходит в Москве, объявил губернатор Василий Голубев.

- В текущем году на реализацию этого проекта было направлено 1,6 млрд рублей, за счет которых были отремонтированы 85 дорожных объектов общей протяженностью 146 км — и доля дорог, удовлетворяющим нормативам, выросла за год с 56 до 65 процентов, - пояснил глава донского региона. - В новом году на «Безопасные и качественные автодороги» мы выделим уже 3,3 млрд рублей: на эти деньги необходимо будет реконструировать и провести капремонт 535 км автодорог Ростовской, Таганрогской и Шахтинской агломераций, а также части региональных дорог.

Следует отметить, что общая протяженность дорог в этих агломерациях, где проживает 60 процентов населения Дона (2,5 млн жителей), составляет 3,5 тысячи километров (десятая часть общей протяженности) — и именно они принимают основную нагрузку.

Целью проекта «Безопасные и качественные дороги» поставлено доведение до нормативного состояния 85 процентов общей протяженности автодорог региона.