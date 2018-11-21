2018-11-21T12:36:48+03:00
Происшествия

Маршрутка и две легковушки столкнулись в Ростове-на-Дону

Пострадавших нет
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото Бориса Коротеева из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".Фото Бориса Коротеева из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".
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Сегодня утром, 21 ноября, в Ростове возле дома № 22 по улице Тимошенко произошло тройное ДТП с участием микроавтобуса. Очевидец выложил фото с места аварии и написал, что машины перекрыли две полосы движения, другим водителям пришлось объезжать их по тротуару.

- Сегодня около 10 часов на улице Тимошенко произошло столкновение автомобилей Opel Corsa, Hyundai Solaris и Hyundai County. Микроавтобус был без пассажиров, - сообщил отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области. - В результате ДТП никто не пострадал.

Полицейские добавили, что по данному факту проводится проверка, но в комментариях под фото уже появилась версия произошедшего.

- "Опель", нарушая все, что можно, выезжает с остановки общественного транспорта, в тот момент проезжал автобус, и водитель "Опеля" не уступил ему. Водитель автобуса, чтобы уйти от столкновения, крутит руль влево, все равно цепляет бок "Опеля", выезжает не полосу встречного движения и бъет "Хендай", - по фото определил пользователь Иван Лукьянов.

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