2018-11-24T09:32:47+03:00
Общество

В Ростовской области разыскивают 39-летнего Сергея Галицина

Полиция и родные просят о помощи
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Сергей ушел из дома 13 ноября.Сергей ушел из дома 13 ноября.Фото: ГУ МВД России по РО
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Полиция Ростовской области распространила официальное обращение к жителям с просьбой о помощи. Разыскивается житель Новошахтинска Сергей Галицын. Известно, что еще 13 ноября мужчина вышел из дома, после чего пропал, до сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно. Сначала Сергей искали родные, а потом обратились за помощью в правоохранительные органы.

- Приметы мужчины: на вид 40 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, серые глаза, волосы русые с проседью, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

Последний раз, когда его видели, он был в черной куртке, синих джинсах, зеленом свитере, на ногах - ботинки темного цвета.

ВНИМАНИЕ!

Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить по телефонам:, 8(8636)2-08-26, 8-904-506-63-92 или 02

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