В Ростовской области разыскивают 39-летнего Сергея Галицина

СЕГОДНЯ 09:27 2018-11-24T09:32:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Ростовской области распространила официальное обращение к жителям с просьбой о помощи. Разыскивается житель Новошахтинска Сергей Галицын. Известно, что еще 13 ноября мужчина вышел из дома, после чего пропал, до сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно. Сначала Сергей искали родные, а потом обратились за помощью в правоохранительные органы.

- Приметы мужчины: на вид 40 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, серые глаза, волосы русые с проседью, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

Последний раз, когда его видели, он был в черной куртке, синих джинсах, зеленом свитере, на ногах - ботинки темного цвета.

ВНИМАНИЕ!

Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить по телефонам:, 8(8636)2-08-26, 8-904-506-63-92 или 02