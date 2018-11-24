В Ростове-на-Дону под строительство нового гандбольного центра выделена земля

СЕГОДНЯ 14:06 2018-11-24T14:09:15+03:00

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Для строительства нового спортивного гандбольного центра донской столицы выделена земля на левом берегу Дона, рядом с новым стадионом. Об этом глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев рассказал в программе «Дон-ТР». Участок достаточно большой - 2 га.

Напомним, ранее глава региона дал поручение до 1 декабря определиться с местом, где будет построен спортивно-зрелищный игровой комплекс. Вариантов было два - левый берег Дона, рядом с новым футбольным стадионом, и, место, где в настоящее время находится стадион «Юность России» («Трудовые резервы»).

- Участок уже взят в аренду группой компаний «Агроком» с целью строительства «Гандбол-Арены», - сказал Виталий Кушнарев, добавив, что строительство начнется уже в 2019 году.