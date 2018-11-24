Вместо понтонного: в Ростове-на-Дону построят мост к Зеленому острову за 300 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:28 2018-11-24T14:29:25+03:00

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Власти Ростова-на-Дону рассматривают возможность строительства стационарного моста, который соединит Зеленый остров с городом. Об этом сообщил сити-менеджер Виталий Кушнарев телеканалу «Дон-ТР».

- Строительство стационарного моста придаст импульс развитию этой территории, - отметил градоначальник. - В этом году мы хотим провести предпроектные проработки, а в следующем – разработать проект.

Уже известна примерная стоимость объекта - 300 млн рублей.

Напомним, сейчас Зеленый остров соединяет с большой землей понтонный мост, который уже много лет собирается весной, а в первую декаду ноября отправляется на консервацию (в этом году за десять дней до начала "сборки" обрушились два пролета, в результате отрезанными оказались 400 человек). Зимой никакого сообщения с островом не существует. Кому надо, те просто ходят пешком по льду либо переправляются на лодке.