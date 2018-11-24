На даче жителя Волгодонска нашли больше килограмма «травки»

СЕГОДНЯ 14:51 2018-11-24T14:53:53+03:00

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В Волгодонске задержали мужчину, на даче которого нашли марихуану. Подозреваемый - 35-летний местный житель.

- Реализуя оперативную информацию, полицейские провели обыск, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области. - В хозяйственной постройке обнаружили газетные свертки с измельченной массой растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что изъятое является марихуаной массой более одного килограмма.

Как оказалось, мужчина вырастил коноплю, а затем собрал и высушил, чтобы затем продать. Теперь мужчина фигурант уголовного дела, ему грозит до 15 лет лишения свободы. На время расследования подозреваемого взяли под стражу.