2018-11-24T15:23:18+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Жмайлова хотят построить детский сад

Объект уже получил положительное заключение
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове на один детский сад станет больше. Он появится на Жмайлова. Проект уже прошел государственную экспертизу, получены результаты инженерных изысканий.

- Это будет трехэтажное здание, состоящее из шести групповых ячеек, отдельного музыкального и физкультурного зала, изостудии, кабинета логопеда, кабинета психолога, помещения пищеблока и медицинского блока, - пояснили в правительстве.

В здании предусмотрены два пассажирских лифта, а на улице - площадка с навесом, который защитит от солнца и осадков.

А в Шахтах, кстати, хотят построить новую школу на 600 мест. Она появится в микрорайоне «Олимпийский», на проспекте Шахтинский. Проект здания уже получил одобрение специалистов. Известно, что школа будет состоять из соединенных между собой учебного и спортивно-вспомогательного блоков, предусмотрены места для подвижных игр на переменах, помещение группы продленного дня, трудовые мастерские и медицинский блок.

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