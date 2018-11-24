2018-11-24T16:08:19+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону дорожники заделали яму на Погодина

Работы были сделаны за счет подрядчика
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Портал администрации донской столицы сообщил о ремонте дороги на пересечении улиц Погодина и Цезаря Куникова.

- На данном участке было разрушение верхнего слоя асфальтобетонного покрытия дорожной одежды, - пояснили в мэрии. - Данное разрушение устранено подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств.

Напомним, в социальных сетях активно обсуждали поступок таксиста, который пробил колесо из-за ямы. Мужчина решил не дожидаться дорожников, раздобыл строительный мусор, которым засыпал дефект. Видео об этом разлетелось по социальным сетям и попало в СМИ.

- Почему нельзя было сделать сразу? Сделали, конечно, лишь бы сделать, но уже хорошо - колеса будут целы, - прокомментировал таксист ремонт дороги. - Спасибо всем за поддержку. Если каждый из нас внесет хотя бы капельку своего участия, получит в итоге результат.

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