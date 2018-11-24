В Ростове-на-Дону дорожники заделали яму на Погодина
Портал администрации донской столицы сообщил о ремонте дороги на пересечении улиц Погодина и Цезаря Куникова.
- На данном участке было разрушение верхнего слоя асфальтобетонного покрытия дорожной одежды, - пояснили в мэрии. - Данное разрушение устранено подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств.
Напомним, в социальных сетях активно обсуждали поступок таксиста, который пробил колесо из-за ямы. Мужчина решил не дожидаться дорожников, раздобыл строительный мусор, которым засыпал дефект. Видео об этом разлетелось по социальным сетям и попало в СМИ.
- Почему нельзя было сделать сразу? Сделали, конечно, лишь бы сделать, но уже хорошо - колеса будут целы, - прокомментировал таксист ремонт дороги. - Спасибо всем за поддержку. Если каждый из нас внесет хотя бы капельку своего участия, получит в итоге результат.