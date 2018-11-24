2018-11-24T18:08:56+03:00
Происшествия

В Аксайском районе у 20-летнего парня нашли 92 пакета с наркотиками

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Аксайском районе задержан 20-летний парень. Согласно официальной версии, он подозревается в хранении и распространении наркотиков.

- Мужчина сбывал запрещенные вещества с помощью тайников-закладок, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области. - В ходе личного досмотра в карманах его одежды обнаружили и изъяли 92 расфасованных пакета с порошкообразным веществом.

Была назначена экспертиза, которая подтвердила, что содержимое - наркотик (синтетический и растительный). По факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку, который ранее уже был судим за наркотики, грозит серьезное наказание - лишения свободы на срок до двадцати лет.

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