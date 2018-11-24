В центре Ростова-на-Дону появится 100 остановочных павильонов

СЕГОДНЯ 18:22 2018-11-24T18:22:35+03:00

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Власти Ростова-на-Дону сообщили об установке 100 павильонов в центре донской столицы, а всего в городе планируется заменить 400 конструкций. Предусмотрены три типа: остановочные павильоны в центральной части города, стандартные и стандартные антивандальные, - рассказали в администрации города. - Все они будут оборудованы урнами, удобными скамейками для ожидания. На каждый остановочный павильон будут нанесены наименование и обновленная схема движения общественного транспорта.

В мэрии отмечают, что они будут брендироваться к основным городским и федеральным праздникам, а также планируется размещение социальная информация. Гарантийный срок эксплуатации - менее 10 лет.

- Намерены исключить повторения ситуации, когда частные компании по своему усмотрению могут демонтировать или устанавливать остановочные павильоны, не заботясь о жителях города, - поясняют власти.

Напомним, ранее предприниматель, установивший остановки за свой счет, принял решение о демонтаже, после чего разгорелся скандал.