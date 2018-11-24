Житель Песчанокопского района стащил из дачного домика колеса и домкрат

СЕГОДНЯ 18:31 2018-11-24T18:33:45+03:00

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В Песчанокопском районе раскрыли кражу. Как сообщили в правоохранительных органах, по подозрению задержан 25-летний местный житель. Согласно официальной версии, именно он проник в дачный домик, откуда стащил все, что смог.

- Ночью перелез через забор, на придомовой территории забрал строительные инструменты, после чего вскрыл замок гаража и вынес оттуда два комплекта колес, автомагнитолу, музыкальные колонки и домкрат, - пояснили в правоохранительных органах. - Затем украденное подозреваемый погрузил в свой автомобиль и скрылся с места преступления.

Похищенное мужчина смог частично продать, а остальное хранил у себя дома. В отношении жителя Песчанокопского района возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.